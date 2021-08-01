Служебный автомобиль посольства Грузии подожгли в Киеве
Киев, 1 августа, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Служебный автомобиль, принадлежащий посольству Грузии в Киеве, подожгли неизвестные. Об этом сообщило украинское издание «Вести».
(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Полиция Украины
По последним данным, инцидент произошел в ночь на 1 августа в Печерском районе столицы.
Пожарные, прибывшие на место ЧП, ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время ведется поиск злоумышленников.
Как передавало ИА REGNUM, 23 июня грузинский президент Саломе Зурабишвили на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве заявила, что отношения между Украиной и Грузией стали налаживаться.