Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 1 августа, 2021, 17:51 — ИА Регнум. В Ростовской области от полученных ожогов скончался второй пострадавший при взрыве на комбинате «Каменский». У 31-летнего мужчины остались жена и двое детей.

Sergeant James McCauley Взрыв

По неофициальной информации, работник химзавода во время аварии на предприятии получил ожоги 100% тела. Он вместе с остальными пострадавшими был экстренно доставлен в центральную городскую больницу Каменска-Шахтинского. Его ввели в медикаментозную кому, спасти пациента не удалось.

ИА REGNUM напоминает, что инцидент на предприятии произошёл вечером 29 июля. Долгое время в экстренных службах и правительстве Ростовской области хранили молчание по факту случившегося. Всего при взрыве пострадали семь человек.