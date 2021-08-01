Ханты-Мансийск, 1 августа, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В Югре на Покачевском и Нивагальском месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» были обнаружены артефакты, датированные IV—VIII веками нашей эры. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Артефакты найденные с содействием нефтяников

Археологические раскопки ведутся на территории памятника культурного наследия Нех-Урий (Покачевское месторождение). Здесь обнаружены артефакты, датированные IV—V веками нашей эры, которые относятся к ярсалинской археологической культуре, а также средневековые объекты VII—VIII веков.

В этом году раскопки ведутся ещё и на Нивагальском месторождении. Пока исследовано 400 кв. м селища Малый Нонгъёган 4 и ловчей ямы Малый Нонгъёган 5, где найдены фрагменты посуды, керамики, каменные орудия эпохи энеолита и бронзового века.

Все археологические находки передадут в Сургутский краеведческой музей. Отмечается, что предприятие участвует в реализации федеральной программы сохранения объектов культурного наследия с 2004 года. С тех пор на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» найдено и передано в государственный фонд более ста тысяч артефактов.