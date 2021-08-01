Вашингтон, , 17:44 — REGNUM Военные корабли Североатлантического альянса, которые заходят в акваторию Черного моря, регулярно сопровождают Военно-морские силы (ВМС) Российской Федерации. Об этом, как передает Business Insider, рассказал командующий военно-морскими силами (ВМС) США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк во время посвященного ВМС США торжественного мероприятия.

НАТО Vnssr.my1.ru

По его словам, российские военные, действия которых «нацелены на устрашение», якобы провоцируют корабли военного блока, чтобы они нанесли удар первыми.

«Можно утверждать, что они (российские военные — прим. ИА REGNUM) провоцируют нас (страны НАТО — прим. ИА REGNUM) на то, чтобы мы нанесли удар первыми, — сказал Берк. — Мы не собираемся делать это первыми без провокации».

При этом он добавил, что требовать от своих командиров принимать «первый удар в челюсть» он не намерен. По его словам, командиры самостоятельно решают, готовится ли пролетающих вблизи эсминцев Североатлантического альянса иностранный самолет, атаковать их или нет.