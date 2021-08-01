Пермь, 1 августа, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки зарегистрировано ещё 467 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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42 человека госпитализированы. Всего в больницах находятся 3085 пациентов. Из них 109 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в регионе выявили уже 73 526 заразившихся. От COVID-19 скончались 3248 человек.