Ханты-Мансийск, 1 августа, 2021, 17:15 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) врачи неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) отмечают кратное увеличение больных с инсультом. Они связывают это с последствиями заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Сургутской травматологической больницы.

Insultcure.ru Инсульт

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Вместо привычных 30 коек для инсультников развёрнуто 65. Все развёрнутые койки почти всегда заняты.

«Мы наблюдаем, что количество инсультов, особенно ишемических, всё больше, а наши пациенты — всё моложе. Связываем это в том числе и с последствиями COVID-19, так как уже известно, что одно из осложнений коронавируса — тромбообразование», — сообщила заведующая неврологическим отделением для больных с ОНМК Светлана Платунова.

С другой стороны, в Сургуте увеличивается процент пожилых жителей, а у этой категории населения риски развития инсультов традиционно высоки, отмечают врачи.

«Мы заметили любопытный факт. Многие из тех, кто уверен, что еще не сталкивался с коронавирусом, на самом деле уже имеет антитела к нему. А значит, болезнь не обошла стороной», — отмечает Светлана Платунова.

Сургутская травмбольница обеспечена всем необходимым для лечения больных с инсультами: в наличии есть лекарственные препараты, оборудование и расходники для лабораторных и инструментальных исследований. Не вызывает вопросов и схема маршрутизации таких пациентов, сообщают в больнице.