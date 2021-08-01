Москва, 1 августа, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Соболезнования родным, близким и коллегам в связи со смертью президента факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясена Засурского выразил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает 1 августа пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 1 августа в Москве на 92-м году жизни скончался президент факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Ясен Засурский.

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