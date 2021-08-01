Москва, , 16:50 — REGNUM Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о наличии у сотрудников ведомства информации о деле Алексея Навального. Об этом он сообщил в эфире телепрограммы «Соловьев Live».

«Часть правды знаем. Не всё, не буду врать и хвастаться. Но знаем в части, касающейся берлинского пациента. Тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды», — отметил Нарышкин.

Директор СВР подчеркнул, что обладает информацией о том, что специальные службы европейских стран проводили совещания, посвященные поддержке «протестного движения» в России.

«На полном серьёзе обсуждался вопрос, что нужны сакральные жертвы. И лучше, если бы эта сакральная жертва была бы из числа кого-то из лидеров протестного движения. Ничего не хочу сказать, но какие-то параллели провести можно», — резюмировал Нарышкин.

Напомним, в феврале 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы имеются основания считать, что история с так называемым отравлением Навального была инсценировкой.