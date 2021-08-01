Москва, 1 августа 2021, 16:50 — REGNUM Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о наличии у сотрудников ведомства информации о деле Алексея Навального. Об этом он сообщил в эфире телепрограммы «Соловьев Live».
Директор СВР подчеркнул, что обладает информацией о том, что специальные службы европейских стран проводили совещания, посвященные поддержке «протестного движения» в России.
Напомним, в феврале 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы имеются основания считать, что история с так называемым отравлением Навального была инсценировкой.