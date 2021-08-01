Киев, 1 августа, 2021, 16:31 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 484 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 1 августа сообщает украинский минздрав.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

«484 новых случая … зафиксировали на Украине по состоянию на 1 августа», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 253 269. Кроме того, уточняется, что суммарное количество на Украине летальных исходов от COVID-19 достигло 52 951.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 186 994 человека вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 11 395 330 тестов на коронавирус.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили более 900 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.