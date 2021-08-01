Москва, 1 августа, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Работающие с одним из детекторов Большого адронного коллайдера физики открыли новый подвид элементарной частицы тетракварка. Об этом сообщает пресс-служба Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН).

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Новую частицу открыла коллаборация LHCb — одного из четырёх основных детекторов на Большом адронном коллайдере в европейской организации ядерных исследований CERN. В эту коллаборацию входят ИЯФ СО РАН, Новосибирский государственный университет, НИЦ «Курчатовский институт» и другие научные центры.

Тетракварки относятся к элементарным частицам — адронам, состоящим из двух кварков и двух антикварков. К настоящему времени физикам удалось экспериментально обнаружить около 20 видов тетракварков.

Новый тетракварк получил название Tcс+. Он значительно отличается от других частиц этого подвида — Tcс+ содержит сразу два очарованных кварка, но не имеет в своём составе очарованных антикварков. Также время жизни этого тетракварка оказалось в несколько в несколько десятков раз больше, чем у других частиц с похожей массой.

«Частица обладает уникальными свойствами и фактически представляет собой новую форму материи», — отметил участник коллаборации LHCb, заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН академик Александр Бондарь.

Экспериментальные данные, на основе которых была открыта новая частица, собирались с 2011 по 2018 год. За это время учёные обнаружили около 200 событий рождения нового тетракварка. Далее участники проекта планируют более детально изучить внутреннюю структуру новой частицы.