Вологда, 1 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Вологодские власти усилили контроль за соблюдением масочного режима — рейды по выявлению нарушителей в городе проводят шесть бригад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители в масках

«В последнее время количество заболевших в регионе растет. Многие с коронавирусной инфекцией попадают в моногоспиталь. Поэтому мы продолжаем проверки масочного режима на территории города. Мероприятия проходят ежедневно в разное время в различных частях города», — отметил заместитель мэра города Вологды Алексей Никитин.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Вологодской области было выявлено 227 случаев COVID-19.