Москва, 1 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Более 40 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в воскресенье, 1 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:01 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 17 рейсов, еще семь отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре авиарейса, еще четыре отменено; в аэропорту «Внуково» отменено пять рейсов, еще шесть задержано.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Ранее портал Метеоновости сообщил, что август в Москве начнется с жаркой погоды. Ночью в городе ожидается +16… +18 °C, днем столбик термометра поднимется до +24… +29 °C. Малооблачно, но дожди возможны.