Вологда, 1 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Переписка вологодской школьницы в соцсетях с незнакомым человеком обернулась ее похищением.

Похищение ребенка

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, 12-летняя вологжанка вела переписку в Instagram с пользователем, представившимся ей несовершеннолетней жительницей Московской области. В сети они договорились о встрече.

Утром 30 июля на встречу с девочкой прибыл мужчина и убедил ее в том, что является родственником ее подруги по переписке, и уговорил ее поехать с ним. Так ребенок оказался в Московской области в доме похитителя.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение пропавшей малолетней было установлено в Московской области. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, — сообщили в ведомстве — В настоящее время на месте работают сотрудники регионального следственного управления, подозреваемый задержан, с его участием производятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление возможных соучастников, проверку причастности к аналогичным и иным преступлениям».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Как сообщало ИА REGNUM, китайская полиция обнаружила или спасла 1737 пропавших или похищенных детей.