Москва, 1 августа, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Запуск движения самоуправляемых грузовых автомобилей по трассе М-11 запланирован на 2024 год. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия-1».

Stroygaz.ru Трасса М11

Белоусов рассказал, что испытания беспилотных автомобилей на междугородних трассах в России могут начаться в первом квартале 2024 года. Планируется, что такие автомобили будут двигаться в общем потоке, при этом за рулём должен будет находиться водитель, готовый взять управление на себя в аварийной ситуации.

Первой в России междугородней трассой с беспилотными автомобилями станет связывающая Москву и Санкт-Петербург дорога М-11. В сами города беспилотные автомобили попасть не смогут — для них на подъездах к Москве и Санкт-Петербургу будут построены специальные хабы.

Создание участков автодорог для движения самоуправляемых автомобилей будет проводиться в рамках проекта Минтранса «Беспилотные логистические коридоры». Планируется, что к 2030 году беспилотные авто смогут использоваться на нескольких участках федеральных дорог общей протяжённостью более 19 тыс. км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле был опубликован федеральный проект Минтранс РФ, предусматривающей выделение свыше 800 млрд рублей на развитие беспилотных транспортных средств и на создание соответствующей инфраструктуры.