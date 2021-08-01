Ханты-Мансийск, 1 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Югре с января по июнь 2021 года на скамье подсудимых оказались 42 жителя региона за совершение коррупционных преступлений. об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Maxpixel.freegreatpicture.com Коррупция

В первом полугодии 2021 года в производстве следователей регионального управления находилось более 1300 уголовных дел, 424 из них направлены в суд, 156 — коррупционной направленности. В прошлом году за аналогичный период было расследовано 92 преступления этой категории в отношении 32 лиц.

Общий ущерб от коррупционных преступлений в 2021 году в ХМАО составил около восьми миллионов рублей, из которых более 5,5 миллионов возмещено на стадии досудебного производства.

В числе расследованных коррупционных преступлений мошенничество, присвоение и растрата, коммерческий подкуп, злоупотребление и превышение должностных полномочий, дача взятки должностному лицу, посредничество во взяточничестве, служебный подлог.