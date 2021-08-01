Бергамо, Италия, 1 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Аргентинский защитник футбольного клуба из Бергамо «Аталанта» Кристиан Ромеро намерен продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом 1 августа сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

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По информации источника, 23-летний футболист хотел бы играть в составе лондонского клуба «Тоттенхэм» и для этого не принял предложение команды «Барселона».

При этом указывается, что «Аталанта» не может договориться с лондонцами о сумме трансфера за игрока, которые настаивают на своем последнем предложении в размере €55 млн.

Отметим, в минувшем сезоне Кристиан Ромеро сыграл в составе «Аталанты» в 31 матче итальянской серии А и забил в них два гола. Его текущий контракт рассчитан до лета 2022 года.