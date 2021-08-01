Москва, 1 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что иностранные акторы готовят провокации на предстоящих осенью выборах в РФ. Об этом Нарышкин заявил в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

Svklimkin Сергей Нарышкин

По словам Нарышкина, провокации готовятся как на сентябрьских выборах в Государственную думу, так и на выборах президента России, которые пройдут в 2024 году. Глава СВР подчеркнул, что разведка уже в курсе, «по каким точкам будут бить».

«Наши оппоненты готовятся вовсю», — подчеркнул Нарышкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Государственную думу и в выборы других уровней пройдут с 17 по 19 сентября. Депутаты Госдумы избираются по смешанной системе — 225 мандатов будут распределены по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам.