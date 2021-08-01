Ханты-Мансийск, 1 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Югре прожиточный минимум для всех групп населения будет утверждаться не поквартально, а один раз в год. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

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Правительство Югры одобрило внесение соответствующих изменений в региональный закон «О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе».

Установленный в феврале 2021 года прожиточный минимум будет действовать в ХМАО до 15 сентября 2021 года. В среднем на душу населения величина прожиточного минимума составляет в Югре на сегодня 16 306 рублей, для трудоспособного населения — 17 544 рубля, для пенсионеров — 13 242 рубля, для детей — 16 407 рублей.