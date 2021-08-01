1 августа 2021 | Время чтения 16 мин

Геополитическая обстановка, складывающаяся в мире, делает актуальнейшей задачу не самого формата объявления принадлежности той или иной территории к конкретному субъекту международного права в виде национального государства, а, на мой взгляд, к созданию условий для безопасного и мирного процветания компактно проживающих национальных образований при полном сохранении своей национальной идентичности. Подобное безопасное будущее Республики Арцах мне видится лишь под протекторатом России.

Арташес Гегамян, , 20:11 — REGNUM Согласитесь, уважаемый читатель, что в сорокаградусную ереванскую жару писать статью, причем на весьма чувствительную для армян тему — про Нагорно-Карабахскую Республику (Республика Арцах — ред.) — дело не из легких. Объяснение этому моему внутреннему порыву может быть трояким, а именно: либо эта тема архиактуальная, либо автор перегрелся на солнце, либо наличествуют первые два обстоятельства. Спешу уверить читателей, что в данном случае имеет место лишь первое обстоятельство. Тема, о которой далее будет изложено мое видение, жизненно актуальна не только для граждан Республики Арцах и Республики Армения, но и для одиннадцатимиллионного армянства мира.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Взяться за освещение данной темы меня побудила статья под заглавием «Колеров: Приднестровье — неотъемлемая часть исторической России», опубликованная 29 июля 2021 года. В ней автор, строго придерживаясь совета классика русской литературы Антона Павловича Чехова, ставшей крылатой фразой — «краткость — сестра таланта» — приводит почему-то подзабытые недругами России весьма актуальные в наши дни исторические факты, как то: «17 сентября 2006 года в Приднестровье прошел референдум, вопросы которого были согласованы здесь (надо полагать в России, в Москве — А.Г.). Не все были довольны этим актом согласования, но они были согласованы, и на главный вопрос 97,1% принявших участие в референдуме проголосовали за независимость Приднестровья от Молдавии и последующее воссоединение с Россией. Эта воля народа до сих пор значима, до сих пор легитимна».

Прочитав эти строки, я невольно вспомнил референдум о независимости Нагорно-Карабахской Республики по вопросу независимости Арцаха от Азербайджана, который прошел 10 декабря 1991 г. Напомним читателям, что референдум проходил на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (далее — НКАО) и прилегающего Шаумяновского района. За независимость Нагорно-Карабахской Республики проголосовали 99,8% принявших участие в голосовании избирателей. Заметим также, что азербайджанское население Нагорного Карабаха, составляющее, по официальным данным на 1989 год, 21% от бывшего населения НКАО, бойкотировало референдум.

Приведу также другую выдержку из вышеупомянутой статьи Модеста Колерова: «Существующее государство в виде Приднестровской Молдавской Республики — это неотъемлемая часть исторической России».

Флаг ПМР President.gospmr.org

Убежден, что автор этого вывода мог бы в подтверждение своих слов привести десятки исторических фактов, однако, думается, он не стал этого делать, так как ни один уважающий себя историк не взял бы под сомнение эту историческую данность. Вместе с тем, уважаемый читатель, в случае с исторической принадлежностью Нагорно-Карабахской Республики дела обстоят существенно иначе, и вовсе не потому, что в этом вопросе есть спорные моменты. Нет, отнюдь нет. В случае исторической принадлежности Нагорного Карабаха мы имеем дело не с разными научными подходами в освещении этой темы, а с банальным политизированием этой темы, когда целый сонм разнокалиберных, ангажированных идеологами Великого Турана «ученых» временную оккупацию территории армянских карабахских меликств (княжеств), пытаясь ввести в заблуждение международное общественное мнение, повторюсь, факт оккупации османами и их вассалами исконно армянских земель преподносят как «историческую принадлежность» этих территорий оккупантам.

Армянский монастырь Гандзасар. Нагорный Карабах Mardanyan Aleksandr

Подобное положение дел в этом вопросе вынуждает автора этих строк сделать возможно короткий экскурс в историю. Замечу, чтобы доподлинно разобраться в исторической принадлежности Нагорного Карабаха, изучение этого вопроса следовало бы начать аж с 6-го века до нашей эры, когда армянская царская династия Ервандуни (Ервандидов) утвердила свою власть над Армянским Нагорьем после распада государства Урарту. Греческие и римские историки в своих трудах упоминают Арцах как важнейший стратегический регион Армении, поставляющий в царскую армию Ервандидов лучшую на те времена конницу. В данной статье я не буду в подробностях расписывать историю Арцаха по той простой причине, что этой теме посвящены фундаментальные исследования именитых ученых разных стран и веков, и это — тема отдельного анализа. Вместе с тем для понимания читателями сути вопроса приведу лишь отдельные знаменательные вехи из богатой истории этого края.

Так, в первом веке до н. э. царь Армении Тигран Второй (правил в 95−55 гг. до н. э.) построил в Арцахе один из четырех городов, названных в его честь Тигранакертом. В 387 г. до н. э. единое Армянское царство было разделено между Персией и Византией. Арцах и Утик (12-я провинция Великой Армении) отошли к вассальному от Персии полиэтническому государству Кавказская Албания, находясь при этом под управлением армянских княжеских родов. История свидетельствует о том, что правители Арцаха в составе Кавказской Албании были самостоятельны, причем настолько, что получили возможность расширить свои владения на восток и образовать армянское государство — Агванкское царство, которое контролировало обширную территорию, включающую предгорья Большого Кавказа и часть побережья Каспийского моря. Далее перенесемся на освещение событий, имевших место после принятия Арменией в 301 году христианства в качестве государственной религии. Итак, в середине VI века н. э. был образован Албанский Католикосат, который в 705 году вступил в унию с Армянской церковью. Заметим, что Албанский католикосат с центром на правом берегу Куры формально просуществовал до декабря 1815 года, когда армянский католикос Ефрем Дзорагехци с согласия российских властей преобразовал его в Алуанско-Гандзасарское митрополитство Армянской апостольской церкви (далее — ААЦ) Эчмиадзинского престола. Историки склонны согласие России на сие действо объяснять стремлением увеличить политический вес ААЦ на фоне противоборства Российской империи и Персии за господство в регионе Южного Кавказа.

Католикос Ефрем Дзорагехци

Напомним читателям, что в середине IX века феодалами Арцаха была признана власть династии Багратидов (Багратуни), в 885 году восстановивших независимое армянское государство. В состав восстановленного Армянского царства вошло и княжество Хачен, просуществовавшее до конца XVI века, став одним из последних остатков армянского национально-государственного устройства после потери независимости в начале XVI века. Хачен вошел в состав государства Сефевидов (иранская шахская династия, правящая с XVI века)… С XV по XIX век власть в Арцахе принадлежала пяти объединенным армянским образованиям — меликствам, как то: Хачен, Гюлистан, Джраберд, Варанда и Дизак. При этом считаю важным отметить, что эти меликства имели собственные вооруженные силы, а армянские мелики (князья) воспринимались в качестве представителей политической воли всего армянского народа. Эта данность не могла не насторожить персов, которые с целью ослабления самостоятельности армянских меликств стали проводить заселение территорий этих пяти княжеств мусульманами-тюрками. Эта политика сопровождалась насильственным переселением армянского населения с территории Нагорного Карабаха, что в конечном итоге привело к преобладанию тюркского населения. Армянское население пяти княжеств не смирилось с подобным положением, и в двадцатые годы XVIII века пять княжеств под руководством духовных предводителей Гандзасара (с благословения Святого престола ААЦ) развернули мощное национально-освободительное движение против персидского и турецкого владычества.

5 армянских меликств Карабаха (Арцаха) PANONIAN

Да, уважаемый читатель, я не ошибся, турецкого владычества, которое установилось после вторжения Турции в Закавказье. Напомним читателям, что в июне 1724 года был подписан Константинопольский договор между Российской и Османской империями о разграничении российских и турецких владений на Кавказе и в Прикаспии. По Константинопольскому договору Османская Турция сохраняла занятые ею восточные области Грузии и Армении, Тебризское, Казвинское и Шемахинское ханства. Период турецкой оккупации (1723−1733) запомнится в истории пяти армянских княжеств как годы жестокого разорения и вместе с тем воистину героической борьбы карабахцев, отстаивающих свою фактическую самостоятельность. В порядке информации заметим, что в 1734—1735 годах персидский шах Надир отвоевал Восточное Закавказье у турок, и по мирному договору между Персией и Османской империей Армения и Грузия отошли к Персии. При этом особо отметим, что армянские меликства (пять княжеств) сохраняли фактическую самостоятельность, однако в середине XVIII века война с османскими захватчиками разорила Арцах, а внутренние разногласия ослабили власть армянских князей. Следствием этого явилось то, что тюркским кочевникам удалось продвинуться в горную часть Арцаха, захватить крепость Шуши и в 1747 году провозгласить Карабахское ханство. Тюркам впервые за свою историю удалось взять под свой контроль Нагорный Карабах, основное население которого составляли исповедовавшие христианство армяне. Повторюсь, впервые за свою многовековую историю населенный армянами Нагорный Карабах оказался под властью тюркского хана. Жестокость ханского режима привела к массовому бегству армян и депопуляции, особенно в условиях усиленной миграции тюркских племен в Нагорный Карабах. Именно в годы правления Ибрагим Халил-хана был самый массовый исход, бегство армянского населения из Нагорного Карабаха. При этом отметим, что в 1783—1784 гг. Ибрагим-хан вел тайные переговоры о принятии Карабахского ханства в российское подданство. В 1797—1799 гг. под угрозой поглощения Карабахского ханства Ираном Ибрагим-хан вновь обращался к России с просьбой о покровительстве. В 1805 году был подписан Кюрекчайский договор о переходе Карабахского ханства под власть Российской империи. В мае 1805 года Ибрагим-хан принес присягу императору Александру I. Весьма характерно, что спустя лишь год этот тюркский хан решил тайно переметнуться на сторону персов и в ночь на 27 мая 1806 года был убит военными 17-го Егерского полка (ИА REGNUM, 31 июля 2011 года, «Василий Каширин: Как и за что был убит правитель Карабахского ханства Ибрагим Халил-хан Джеваншир?»).

Кюрекчайский договор, заключённый Ибрагимом Халил-ханом Джеванширом и генералом Павлом Цициановым

В дальнейшем, в 1813 г., по завершении русско-персидской войны 1804−1813 годов, в Карабахской крепости Гюлистан был подписан мирный российско-иранский договор, которым был признан переход Карабахского ханства под власть России. Карабахское ханство было ликвидировано в 1868 году, а Карабах вошел в состав Елизаветпольской губернии. Вместе с тем, несмотря на короткое по историческим меркам существование Карабахского ханства, часть тюркских пришельцев не вернулась на территории своего проживания (кочевания) в Муганской степи, а осталась жить в Арцахе.

Я не стану приводить подробности кровавых событий начала XX века, когда в 1905—1906 годах имели место кровавые столкновения в Закавказье между армянами и кавказскими татарами (этнос «азербайджанцы» вошел в употребление только в 1930-е годы, вместо этого русские называли азербайджанцев «кавказскими татарами»). Напомним читателям, что в мае 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика (далее — АДР). Здесь считаем важным особо отметить, что АДР буквально со дня своего образования объявила о своих претензиях на территорию бывших Бакинской и Елизаветпольской губерний Российской империи, включая Нагорный Карабах и Зангезур. Однако армянское население этих регионов категорически отказалось признать власть АДР. Весь недолгий период своего существования АДР пыталась подчинить себе Карабах — сначала при помощи турецких войск, а затем — опираясь на решения Парижской мирной конференции 1919−1920 годов.

Напомним читателям, что в конце сентября 1918 года, после взятия Баку и последующей резни армян, турецко-азербайджанские войска начали наступление на армянские вооруженные отряды и 1 октября без боя вошли в Шушу (подобная трагическая история повторилась в ноябре 2020 г.). 15 января 1919 года (после капитуляции Османской империи) британская оккупационная администрация под руководством генерала Уильяма Томпсона до решения спорных вопросов на Парижской мирной конференции окончательное решение судьбы Нагорного Карабаха и Зангезура оставляла за Азербайджаном. Следует также особо отметить, что упорство азербайджанского правительства в отношении принадлежности Карабаха обострило межнациональный конфликт и привело к трагедии 23−26 марта 1920 года, известной как резня в Шуше. Вспышка ненависти сопровождалась насилием по отношению к женщинам и детям. Армянская половина города была фактически стерта с лица земли.

Руины армянского квартала Шуши после резни 1920 года

27 апреля 1920 года в Баку началось восстание вышедших из подполья большевиков. В то же время границу Советской России и Азербайджана пересекли бронепоезда, и регулярные части Красной Армии вошли в Азербайджан. Операция по свержению правительства АДР и установлению Советской власти в Баку оказалась молниеносной.

Напомним читателям, что еще 1 декабря 1990 года высший исполнительный орган Советского Азербайджана — Ревком — за подписью лично председателя Ревкома Нариманова публикует официальную декларацию, в которой, в частности, говорится: «Зангезурская и Нахичеванская области отныне считаются неотъемлемыми частями Советской Армении, а трудящимся Нагорного Карабаха дается полноправная возможность на свободное самоопределение». После этого Совет Аз. ССР, принимая во внимание соглашения между Ревкомом Азербайджана и правительствами Советских Социалистических Республик Азербайджана и Армении, по декларации 12 июня 1921 года провозглашает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Армении: «На основании официального заявления правительства Советской Армянской Республики, декларации Ревкома Советской Социалистической Азербайджанской Республики и соглашения между правительствами Советских Социалистических Республик Армении и Азербайджана, Нагорный Карабах впредь является неотъемлемой частью Армянской Советской Социалистической Республики» (Информационный отдел народного комиссариата по иностранным делам Армянской Советской Социалистической Республики, Бюллетень А., стр. 13, Ереван, июнь, 1921 год).

После азербайджанской декларации Советская Армения также провозглашает декларацию, согласно которой Нагорный Карабах входит в состав Советской Армении. Однако 4 июля 1921 года в Тбилиси Кавказское бюро российской коммунистической (большевистской) партии созывает пленарное заседание. На заседании вновь утверждается принадлежность Нагорного Карабаха Советской Армении. Однако по требованию Москвы и личному вмешательству Сталина в ночь на 5 июля без соблюдения протокола законное решение предыдущего дня пересматривается и принимается решение о передаче Нагорного Карабаха Советскому Азербайджану и создании на его территории Армянской автономной области Нагорного Карабаха. Это решение считается грубейшим нарушением в истории международного права, когда партийный орган третьей страны РКП (б) без какой-либо правовой основы или правомочий вместо двух отдельных субъектов международного права — Армении и Азербайджана — принимает решение о статусе Нагорного Карабаха («Нагорный Карабах официально был частью Армении еще в 1921 году», «Вне строк», 2 февраля 2019 года).

Прошли годы и десятилетия, еще не единожды на многострадальной земле Нагорного Карабаха проливалась кровь жителей, отстаивающих свое право на мирную жизнь на земле своих предков. Карабахская война (сентябрь — ноябрь 2020 г.), развязанная турко-азерами с активным привлечением сирийских наемников-террористов, обернулась новой трагедией для арцахцев: было убито более 5 тысяч защитников Республики Арцах, свыше 10 тысяч воинов и мирных граждан получили ранения и увечья, более 40 тысяч человек лишились своего жилья, 75% территории Нагорно-Карабахской Республики было оккупировано неоосманами и их азербайджанскими политическими подмастерьями. В настоящее время апшеронский султан Ильхам Алиев в открытую заявляет о своих притязаниях на Зангезур, Ереван и озеро Севан. Видимо, ему и сейчас не дают покоя лавры правителя Карабахского Ханства Ибрагима Халил-хана (естественно, в период его правления до логического и неизбежного финала).

Ильхам Алиев с азербайджанскими военными President.az

Благо, что политическое руководство братской союзнической России проявило политическую волю и, вопреки руководству враждебных ястребов, при вялом сопротивлении их армянского подельника остановило кровопролитие, чреватое стать геноцидом армянского населения Нагорно-Карабахской Республики, и в зону военных действий вошли российские миротворцы.

Чтобы у читателя не сложилось впечатление, что я забыл побудительный мотив написания данной статьи, спешу заявить, что это не так. Именно осмысление этой публикации М. Колерова поставило передо мной вполне конкретную задачу — изложить мое понимание исторической принадлежности Нагорного Карабаха. Этак в духе политического осмысления известной концепции «Искусство для искусства». Так вот, геополитическая обстановка, складывающаяся в мире, делает актуальнейшей задачей объявление не самого формата принадлежности той или иной территории к конкретному субъекту международного права в виде национального государства, а, на мой взгляд, создание условий для безопасного и мирного процветания компактно проживающих национальных образований при полном сохранении своей национальной идентичности, цивилизационных традиций и общечеловеческих христианских ценностей. Подобное безопасное будущее Республики Арцах мне видится лишь под протекторатом Российской Федерации. Путь же решения этого вопроса в новых политических реалиях — проведение референдума о независимости Нагорно-Карабахской Республики в границах 1991 г. при активном привлечении к участию в референдуме граждан Гадрутского района, Шуши и других оккупированных турко-азерами в ходе Карабахской войны (сентябрь — ноябрь 2020 г.) территорий Арцаха.

Карта НКР и прилегающих территорий до начала 2-й карабахской войны Nicolay Sidorov

Вместо послесловия:

Уважаемый читатель будет вправе задаться вопросом: какова роль Республики Армения в этом судьбоносном подходе (имеется в виду референдум), прими его к исполнению население Арцаха? Пользуясь представившейся возможностью, хочу проинформировать читателей, что буквально на днях вышел в свет сборник моих статей, интервью и выступлений за январь 2020 — февраль 2021 года под общим заглавием «Альтернативой вхождению Республики Армения в Союзное государство России и Белоруссии является война». Думается, что этот 998-страничный труд с первой и до последней статьи оправдывает и обосновывает выбор заглавия сборника. Убежден, что с вхождением Армении в Союзное государство России и Белоруссии наши арцахские братья и сестры в своем подавляющем большинстве будут признательны Провидению за проявленную благосклонность к судьбе мужественного и свободолюбивого народа Арцаха.

В завершение статьи не могу не выразить слов искренней благодарности третьему президенту Республики Армения, многоуважаемому Сержу Азатовичу Саргсяну, который неоднократно публично заявлял об исключительной роли нашего стратегического союзника — братской России в защите независимости и суверенитета Республики Армения. Очередным же проявлением его же убеждений явилось содействие со стороны Сержа Азатовича в издании моей книги. Хотелось бы также выразить слова благодарности издательству «Тигран Мец» («Тигран Великий»), его бессменному руководителю, экс-депутату Национального собрания Республики Армения Врежу Воронцововичу Маркосяну за высокое полиграфическое качество выпущенной книги.

Серж Саргсян Kremlin.ru

Хочу надеяться, что мои российские друзья и коллеги из Федерального собрания Российской Федерации после летних отпусков и выборов в Государственную думу посодействуют в популяризации идеи безальтернативности вхождения Армении в Союзное государство России и Белоруссии, усматривая в этом гарантию сохранения и упрочения армянской государственности, а также мира не только в регионе Евразии, но и во всем мире.