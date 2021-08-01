Санкт-Петербург, 1 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Участник международных соревнований по триатлону Ironman Марек Немчик поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение в качестве почетного гостя на первую в РФ «железную» гонку.

ИА REGNUM Велогонка

«Никто не может организовать эти соревнования с таким размахом и так профессионально, так как это сделали мы, — приводит РЕН ТВ слова спортсмена. — Но хотелось бы поблагодарить вашего президента. Насколько я знаю, он довольно большой поклонник спорта».

«Так что, мистер президент, если вы меня видите, спасибо Вам большое! Надеюсь, увидимся в следующем году!» — заявил Марек Немчик, добавив уже по-русски «спасибо большое!»

Марека Немчика называют «живой легендой» триатлона. Он также известен как автор научного труда, посвященного определению способностей к спорту у детей на основании их ДНК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 1 августа Владимир Путин ранее направил приветствие участникам и организаторам Ironman.

Глава российского государства, в частности, выразил надежду, что этот турнир будет способствовать росту популярности триатлона в РФ.

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