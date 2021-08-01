Ханты-Мансийск, 1 августа, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) по обе стороны моста через Обь выстроились пробки по пять километров. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Mariluna Сургут

Напомним, на мосту через Обь идут ремонтные работы, поэтому движение через него идёт только по одной полосе.

Движение по данному мосту ограничивается с апреля по сентябрь 2021 года. Автомобилистам предлагают пользоваться объездными дорогами, либо планировать проезд в ночное время, когда значительно снижен трафик через мост.