Токио, 1 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Российский боксер Глеб Бакши победил гаитянского спортсмена Дарелля Вальсанту в четвертьфинальном бою в весовой категории до 75 кг на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По итогам поединка все судьи единогласным решением отдали победу российскому спортсмену.

Отметим, соперником Глеба Бакши в полуфинале Олимпиады станет Эберт Соуза из Бразилии, бой за выход в финал соревнований пройдет 5 августа. Олимпийские игры в Токио закончатся 8 августа.