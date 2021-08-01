1 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о том, что кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил России санкциями в случае, если РФ использует газопровод «Северный поток — 2» против Украины.

Мирослава Романенко, , 16:47 — REGNUM Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил России санкциями в случае, если Москва использует газопровод «Северный поток — 2» против Украины. Об этом политик заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если Россия снова предпримет агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и выступит за штрафные меры в рамках Европейского союза», — сказал Лашет.

Политик также подчеркнул, что ФРГ не позволит РФ использовать «СП-2» в качестве «геополитического оружия». По словам Лашета, американо-германское соглашение по трубопроводу «Северный поток — 2» дает инструменты, с помощью которых Германия и США смогут совместно привлечь Россию к «ответственности за деструктивную деятельность».

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Заявление политика в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили на странице издания «Шарий.net». Многие отметили, что подобные высказывания могут привести к тому, что немцы в будущем рискуют остаться без российского газа. Иные указали на то, что высказывание кандидата на должность канцлера является популизмом.

Армин Лашет Olaf Kosinsky

«Другими словами — пригрозил немцам газ отрубить», — смеется Денис Васильевич.

«Настало время… [невероятных] обещаний! Выборы-с. Чего только ради популизма не ляпнешь. А вот выберут ли его?» — добавил Алексей Необязательно Петроградский.

«В его голову мысль не закрадывается, что газ может перестать поступать не только через Украину, но и по «Северному потоку»? России могут надоесть их претензии бесконечные!» — пишет Геннадий Б.

«Да, и немцы перейдут на дрова», — отреагировал Сергей Е.

«России как-то… [все равно], по какой трубе качать газ. Платить-то немцы будут. Так что угрозы смешные», — отметил Юрий Б.

«Об СП-2 как оружии говорит только коллективный Запад, который не хочет свыкаться с мыслью, что Россия больше не собирается кормить страну 404 (речь об Украине. — О. П.)», — пишет Александр К.

«Пригрозил санкциями? Ничего себе! Только не это. Против России ещё «никогда не» вводили санкций, она этого не выдержит. И так уже «развалилась» вся, так после этих ужасных санкций и оставшиеся развалины доразвалятся», — с сарказмом отреагировал Jurij O.

«Очередные ритуальные танцы с бубном перед свидомыми, что типа, ну, вот в этот раз мы вас точно не кинем, наверное!!! И что ваши санкции против перекрытого газового вентиля???» — задался вопросом Илья П.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все решают корпорации и промышленное лобби, эти клоуны могут балаболить что угодно, а корабль будет плыть, на кону миллиарды евро», — написал Иван П.

«Странное дело, вот, к примеру, в 2024 году Россия откажется от поставок газа через Украину и на Украину — это геополитическое оружие или как? Ну, просто производитель и поставщик не хочет. Украина не хочет, к примеру, поставлять воду в Крым, это не геополитическое оружие…» — отреагировал Сергей Х.

«В общем, тема звучит так: мы готовы выстрелить себе в голову, если вы не остановитесь воевать с фашистами», — подытожил Максим М.

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