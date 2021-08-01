1 августа 2021 | Время чтения 10 мин

Ариф Асалыоглу, , 16:26 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Турция — наиболее подходящее убежище для афганских беженцев

Как передает турецкая редакция Euronews, федеративный канцлер Австрии Себастьян Курц предупредил Европейский союз о новой волне миграции, которая, как ожидается, начнется с выводом войск США из Афганистана. В интервью Bild Курц заявил: «Если люди вынуждены спасаться бегством, я определенно считаю, что наиболее подходящим для них убежищем являются такие соседние страны, как Турция, или безопасные районы своей страны, нежели чем Австрия, Германия или Швеция». Миллионы афганцев покидают свою страну. Конечная цель спасающихся от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) беженцев, которые в огромном количестве скапливаются на границах Пакистана, Ирана, Узбекистана и Таджикистана, — попасть в Европу через Турцию. «За 8 лет число трудовых мигрантов в Турции увеличилось в 8,5 раза. Если в 2011 году разрешение на работу получили 17 466 иностранцев, то в 2019 году их число увеличилось до 145 232 человек. Они превратили Турцию в рай для трудовых мигрантов», — сказал заместитель Республиканской народной партии Четин Осман Будак.

Беженцы Voice of America

Предупреждение ЮНЕСКО относительно собора Святой Софии и монастыря Хора

Как сообщает турецкая редакция Deutsche Welle, комитет всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) потребовал от Анкары к 1 февраля 2022 года предоставить обновленный отчет об изменениях в соборе Святой Софии и монастыре Хора, преобразованных в мечети по указу турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Незащищенные объекты рискуют быть исключенными из списка всемирного культурного наследия. В прошлом году Турция преобразовала собор Святой Софии, который с 1985 года включен в список всемирного культурного наследия, а затем и монастырь Хора в мечети. Оба объекта культурного наследия до принятия решения о преобразовании имели статус музеев.

Собор Святой Софии. Стамбул Arild Vågen

Критика Совета Безопасности ООН в адрес Анкары

Как передает BirGün, Совет Безопасности ООН провел заседание, в ходе которого было рассмотрено решение Анкары и Никосии об открытии квартала Вароша. По итогам заседания 15 членов СБ ООН приняли резолюцию, в которой раскритиковали заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана от 20 июля об открытии 3,5% квартала Вароша и призвали к справедливому решению проблемы путем создания на Кипре двухобщинной, двухзональной и политически равной федерации. «Совет Безопасности решительно осуждает заявления, сделанные лидерами турок и турок-киприотов на Кипре, и глубоко обеспокоен односторонними действиями, нарушающими предыдущие резолюции и заявления», — говорится в резолюции.

Заседание Совета Безопасности ООН Kremlin.ru

Решение ЕСПЧ относительно мессенджера Bylock подарило надежду

Как сообщает TR724, решение ЕСПЧ о том, что сам по себе факт использования мессенджера Bylock не является преступлением и основанием для ареста, дало надежду тысячам людей, которые были несправедливо заключены в тюрьму. 34 837 человек, у которых удалена переписка, и 60 473 человека, которые хотя бы раз отправляли сообщение в Bylock, обвиняемых в его использовании, ожидают оправдательного приговора. Комментируя решение ЕСПЧ от 20 июля о том, что сам по себе факт использования приложения Bylock не является доказательством членства в террористической организации, юрист и депутат Республиканской народной партии Хюсейн Айгюн привел пример незаконного формирования списков пользователей мессенджера Bylock. По его словам, сотрудники полиции сами признались в том, что имена в списки пользователей Bylock добавлялись по «заказу».

Выдворение сирийских беженцев невозможно

Как передает турецкая редакция Euronews, сирийцы, проживающие в Турции на протяжении десяти лет, вновь стали предметом внутренней политической дискуссии. Комментируя слова председателя Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу — «когда мы придем к власти, мы выдворим сирийских беженцев на родину», — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Мы не бросаем в объятия убийц укрывшихся у нас слуг Аллаха». По данным МВД, по состоянию на 21 июня 2021 года численность сирийцев в Турции составляет 3 675 000 человек. «Выдворение сирийских беженцев практически невозможно. На практике не существует такого понятия, как выдворение или высылка людей, нашедших убежище в стране и получивших статус мигранта или беженца при определенных условиях. Почему нет? Дело не только в симпатии или антипатии к сирийским беженцам, а в том, что они получили определенный правовой статус. Согласно международному миграционному праву, вы не можете безосновательно выслать на родину беженца, если он не совершил никакого правонарушения. В конце концов, эти люди бежали из своей страны не от хорошей жизни, они не туристы», — сказал экс-заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай.

Лагерь беженцев в Турции European Parliament

Кто должен понести наказание за переворот

Как сообщает Shaber, один из авторов нынешнего Уголовного кодекса Турции, адвокат по уголовным делам Иззет Озгенч заявил, что командование Вооруженных сил, руководители Национальной разведывательной организации и правоохранительных органов не могли не знать о готовящемся государственном перевороте. Они должны предстать перед судом за потворство и непресечение этой попытки и понести такое наказание, как если бы они сами совершили это преступное деяние. Он также отметил, что преступлением является не только участие в подготовке и в самом перевороте, но и бездействие лиц, занимающих важные государственные должности, осведомленных о готовящемся перевороте, однако не предпринявших необходимые меры для предотвращения данного преступления.

Турецкие солдаты Msb.gov.tr

Турция не может стать участником военного проекта ЕС

Как передает Sözcü, Вена выступила против заявки Турции на участие в военном проекте Европейского союза «Структурированное постоянное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны» (PESCO), поданной в мае, ссылаясь на упадок демократических ценностей в Турции и проблемы в отношениях с ЕС. Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что Турция не выполнила требования, необходимые для допуска третьих стран в один из ведущих проектов ЕС в области обороны и безопасности. «На данный момент между Турцией и ЕС не налажен диалог по важным вопросам обороны и безопасности. В связи с этим я не верю, что в ближайшем будущем Турция сможет присоединиться к оборонной политике ЕС», — сказала Таннер.

Количество пропавшего оружия превысило 100 тысяч единиц

Как сообщает Cumhuriyet, депутат Республиканской народной партии от Аданы Айхан Барут заявил, что в 2014 году пропавшими были объявлены 14 тысяч единиц оружия, а после попытки государственного переворота их число превысило 100 тысяч единиц. «До сих пор не найдены виновные в совершении преступлений, заказных и массовых убийств. Сейчас в обществе громогласно звучат обвинения, от которых волосы встают дыбом», — сказал Барут. Он также отметил, что молчание отчасти означает согласие, и призвал политическую власть предпринять в данном отношении какие-либо реальные шаги. В 2018 году, отвечая на вопрос о пропавшем оружии, министерство внутренних дел проинформировало, что, согласно отчету о проделанной работе за 2017 год, в общей сложности пропало 106 740 единиц оружия — и это за период с 1944 по 2017 год.

Самая дешевая рабочая сила в мире — в Турции

Как передает Dünya ekonomi, из-за афганских и сирийских беженцев Турция стала одной из стран мира с самой дешевой рабочей силой. Нынешним «конкурентом» Турции, в которой беженцы, «обойдя» даже Китай, работают за 1000 турецких лир (115 долларов) в месяц, является Бангладеш, где минимальная заработная плата составляет 95 долларов — самая низкая в мире. Стала ясна суть заявлений депутатов правящей Партии справедливости и развития том, что «если беженцы уедут, экономика страны рухнет». В то время как среднемесячная заработная плата в Китае, который характеризуется как страна с дешевой рабочей силой, составляет около 220 долларов, в Турции, где официальная минимальная заработная плата составляет около 330 долларов, из-за беженцев эта цифра опустилась до 115 долларов (1000 турецких лир).

Новое решение о миротворческих силах ООН на Кипре

Как сообщает FOX TV, Совет Безопасности ООН решил продлить срок пребывания миротворческих сил ООН, находящихся на Кипре с 1964 года, еще на шесть месяцев. В резолюции, принятой по итогам заседания, СБ ООН вновь призвал лидеров Турции и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) отказаться от плана по заселению квартала Вароша. Также сообщается, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш одобрил отчет по Кипру, представленный на рассмотрение Совета 9 июля. Совет Безопасности принял решение оказать поддержку инициативы Гутерреша по обеспечению мира и стабильности на острове в рамках миссии доброй воли.

Турецкие солдаты Msb.gov.tr

63 лесных пожара в 21 провинции Турции

Как передает NTV, последние три дня Турцию сотрясают новости о лесных пожарах, которые вспыхивают один за другим в разных уголках страны. По данным министерства сельского и лесного хозяйства, за последние три дня в 21 провинции произошло 63 лесных пожара, тушение 20 из них все еще продолжается, а 43 — удалось локализовать. Подтвердилась смерть парня, погибшего в Мармарисе, а общее количество жертв пожара увеличилось до четырех человек. Череда пожаров наталкивает на подозрение, что все они являются спланированной акцией. Тот факт, что в тушении пожаров, перебросившихся на жилые районы, задействованы всего три арендованных российских самолета, вызвали бурную реакцию. Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли в сопровождении министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, министра окружающей среды и урбанизации Мурата Курума и министра транспорта и инфраструктуры Адиля Караисмаилоглу заявил, что у них нет в наличии противопожарных самолетов, и добавил: «Проблем с ВВС нет, однако до настоящего момента мы не могли использовать самолеты турецких авиалиний».

Тушение лесного пожара U.S. Air Force Academy

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Турецкая редакция Euronews со ссылкой на источники в ЕС сообщает, что предложенный ЕС пакет поддержки беженцев в Турции в размере 3,5 миллиарда евро является единственным. Евросоюз не планирует производить какие-либо дополнительные выплаты Турции в связи с увеличением числа афганских беженцев.

Бывший сопредседатель Демократической партии народов Селахаттин Демирташ, находящийся в тюремном заключении, удостоен премии Weimar-2021 за вклад в борьбу за права человека.

«К началу сентября число случаев заражения коронавирусом в Турции вновь достигнет 40 тысяч. В прошлом году Турция побила антирекорд — 60 тысяч случаев заражения в стуки — и заняла первое место среди стран Европы», — сказал генеральный секретарь Турецкой медицинской ассоциации Ведат Булут.

Союз журналистов Германии заявил о существовании «карательного списка» оппозиционеров режима Эрдогана, в котором числятся 55 человек, и обратился к правительству с просьбой принять соответствующие меры.

Народно-освободительная партия подала исковое заявление против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, экс-министров Берата Альбайрака и Лютфи Эльвана, председателя совета директоров Demirören Holding Йылдырыма Демирорена и руководителей банка Ziraat Bank по факту продажи поля для гольфа, купленного Demirören Holding за 10 миллионов долларов, банку Ziraat Bank за 320 миллионов долларов.

Саудовская Аравия наложит трехлетний запрет на поездки в страны, включенные в «красный список», в том числе и в Турцию.

Апелляционный суд отклонил жалобу Анкары по иску о потасовке между телохранителями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и протестующими в Вашингтоне четыре года назад.

В турецком суде Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. 1978. США

Доклад «Повестка дня свободы слова и печати», подготовленный платформой Expression Interrupted, включающий период с мая по июнь 2021 года, пролил свет на положение журналистов в Турции. Согласно докладу, за последние два месяца перед судом предстали 109 журналистов, а четыре из них приговорены в общей сложности к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы.

Сообщается, что министр иностранных дел Греции Никос Дендиас выразил сочувствие турецкому министру Мевлюту Чавушоглу и народу Турции в связи с лесными пожарами, бушующими в различных провинциях страны.