Москва, 1 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Концерн «Радиоэлектронные технологии» представил уникальный воздухоочиститель для пассажирских самолётов. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

Новая модель воздухоочистителя получила название «Тиокрафт VR1000 АЭРО». Эта установка очищает воздух от вирусов с эффективностью свыше 99,9%.

Минимальный размер частиц, улавливаемых новой установкой, равен 10 нанометрам. Это позволяет улавливать вирионы вируса SARS-CoV-2, размер которых составляет от 50 до 200 нанометров.

В Ростехе отметили, что «Тиокрафт» изготовлен на основе единственной технологии обеззараживания, эффективность которой подтверждена испытаниями в специальном институте Минобороны России. Серийное производство новых воздухоочистителей запущено на Раменском приборостроительном заводе.

«Учитывая уникальные характеристики разработки и её универсальность, можно говорить о её высоком потенциале как на внутреннем, так и на внешнем рынках», — подчеркнул глава концерна «Радиоэлектронные технологии» Николай Колесов.