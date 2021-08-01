1 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили ответ экс-президента Украины на статью лидера России о единстве русских и украинцев.

Елизавета Коробова, , 16:47 — REGNUM Заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, в котором он ответил на статью российского лидера Владимира Путина о единстве русских и украинцев, назвав свой народ политической нацией, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ, объединённые чувством причастности к европейской цивилизации, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё отношение 1 августа в социальной сети Facebook.

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Адресатом вроде бы не Порошенко был. Почему вдруг этот хряк своё рыло показал? Кого его мнение вообще интересует? Кто он вообще сейчас? Лучше бы не выползал из хлева», — указывает Наталия К.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что такая личность, как Порошенко, вообще имеет наглость высказывать своё мнение после всего того горя, которое он принёс Донбассу и Украине.

Пётр Порошенко (сс) Олег Дубина

«Как только земля носит этого оборотня. По-моему, он должен давно лес валить! По крайней мере, это обещал обеспечить действующий президент Зеленский», — напоминает Раиса Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские политики тотально неполноценны и постоянно пытаются ассоциировать себя с Европой.

«Это я только заметила, что у него какое-то чувство неполноценности? Гордость у него вызывает только «причастность» к европейцам. Взял и на весь мир унизился и украинцев унизил. Позор!» — пишет Виктория Н.

Часть людей считает, что украинская элита пытается создать фашистское государство, в котором различные народы окажутся, как в тюрьме, без прав и возможностей.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Особенно улыбнуло про многоязычность на фоне языкового закона и закона о коренных народах. Он думает, что все вокруг дураки и не видят, что делают политики на Украине?» — задаётся вопросом Олег К.

Ряд пользователей указывает на то, что Украины без России нет. Потому что, несмотря на все попытки стать частью Европы, Запад отторгает эту страну, как инородное тело.

«Если украинцы такие умные, то почему такие бедные? Выходили из состава Союза пятой экономикой в Европе, а сейчас это самая нищая страна. Сидели на шее России — жили хорошо. Решили пересесть на шею Европы — не вышло, превратились в страну-попрошайку. О какой тут самостоятельности говорить? Нынешняя украинская элита — это позорная страница в истории Украины», — считает Tatyana E.

Отдельные комментаторы отмечают, что Москве пора понять, что с украинской элитой каши не сваришь и нужно отстаивать интересы наших людей на территории Украины, минуя официальные инстанции.

«Может, пора просто плюнуть в сторону этой украинской элиты и разговаривать с украинцами напрямую? Просто вести диалог, помогать им, поддерживать их русскую культурную составляющую, а если вдруг понадобится, то и помочь обеспечить безопасность в случае притеснения со стороны правительства Украины», — предлагает Евгений Ч.

Напомним, 31 июля бывший президент Украины Пётр Порошенко опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza ответ на статью российского лидера Владимира Путина о единстве русских и украинцев, назвав свой народ политической нацией, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ, объединённые чувством причастности к европейской цивилизации.