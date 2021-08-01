1 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили рассказ директора СВР о том, как он столкнулся с предателем в разведке.

Елизавета Коробова, , 16:46 — REGNUM Заявление директора Службы разведки России (СВР) Сергея Нарышкина о том, что ему лично довелось столкнуться с предателем в ведомстве на рубеже 1980-х — 1990-х годов, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 1 августа в социальной сети Facebook.

Сергей Нарышкин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Крысы действительно бывают в любых организациях. С ними можно бороться, но рано или поздно одна да проползёт. Увы, но это суровая реальность, и каждый сотрудник должен быть под подозрением», — написал Кирилл К.

Многие пользователи пришли к выводу, что оправдания для предательства своей страны быть не может и с такими изменниками необходимо жёстко бороться, не позволяя им даже высунуть своей предательской головы.

«Лучше не быть вовсе, чем быть товаром, даже на консультации в Соединённых Штатах Америки», — считает Наталия Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что после того, как человек предал свою страну, свои идеалы и перешёл на сторону врага, на той стороне ему никто не станет доверять, а скорее наоборот, попытаются выжать из него пользу до конца, а затем выкинут, как отработанный материал.

«Подобные люди — это отработанный материал для всех, включая наших же врагов. Думаю, таких людей мало», — поделилась своим мнением Елена Л.

Контрразведчики Цитата из к/ф «Шпион». Ред. Андрей Андрианов. 2012. Россия

Часть людей считает, что к такому результату привёл развал Советского Союза, который устроила тогдашняя элита страны.

«Капиталистическая Россия и социалистический СССР для многих были разными странами, и если уж политические элиты предали страну, «…то почему бы и не мне?». Так аргументировали многие перебежчики. Даже в армии я тогда слышал от прапорщиков: «Мы давали присягу СССР, а не Российской Федерации», — напоминает Andry L.

Ряд пользователей указывают на то, что нет ничего удивительного в том, что после уничтожения СССР американские спецслужбисты раскупали российских силовиков, как во время распродажи.

«Сначала допустили развал страны ради приватизации этой страны в своих руках, а теперь пытаются построить старую новую реальность. Предали и Союз, и идеалы демократии, ради которых Союз и рушили. Продали за джинсы страну. В результате ЦРУ смотрело на Россию, как на дешёвку. Такое недопустимо!» — отмечает Обещалкин О.

Здание ФСБ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что предателей необходимо преследовать и публично наказывать, чтобы и другим было неповадно.

«Есть такие ублюдки, которые Родину предали за бабки. А есть те, кто жизнь положил за свободу и независимость своей страны. Должны быть какие-то моральные и законодательные ограничения для предателей, иначе кровь прошлых поколений окажется бессмысленной», — указывает Олег К.

Напомним, 31 июля директор СВР Сергей Нарышкин рассказал в эфире шоу «Соловьев Live» на YouTube, что лично столкнулся с предателем в разведке на рубеже 1980-х — 1990-х годов.