Санкт-Петербург, 1 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам международных соревнований по триатлону Ironman, которые впервые проходят в Санкт-Петербурге. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

ИА REGNUM Триатлон

«Мы по праву гордимся яркими победами и рекордами наших атлетов на крупных, авторитетных соревнованиях, активно развиваем спорт высших достижений и массовое физкультурное движение, деятельно участвуем в реализации международных проектов, направленных на популяризацию ценностей здорового образа жизни. И сегодня впервые в России проводится гонка Ironman, или «Железный человек», — отметил президент, — Символично, что так называют и победителей этого зрелищного, динамичного турнира, пройти который до конца под силу лишь самым быстрым, крепким и выносливым».

Глава государства выразил уверенность в том, что соревнования будут способствовать росту популярности триатлона в России.

Ironman 70.3 — серия международных соревнований по триатлону, проводимая Всемирной корпорацией триатлона. В России мероприятие состоится впервые при поддержке государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и «Лиги героев». Изначально его планировали провести в 2020 году, однако из-за эпидемиологической ситуации соревнования перенесли на 2021 год.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский ранее сообщал, что власти города согласовали с Роспотребнадзором проведение данного мероприятия, все его участники вакцинированы от коронавируса или предоставили отрицательный результат ПЦР-теста, однако из-за действующих в городе ограничений зрители не смогут посетить соревнования, желающие могут посмотреть трансляцию.