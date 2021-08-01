Путин направил приветствие участникам соревнований по триатлону Ironman
Санкт-Петербург, 1 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам международных соревнований по триатлону Ironman, которые впервые проходят в Санкт-Петербурге. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.
Глава государства выразил уверенность в том, что соревнования будут способствовать росту популярности триатлона в России.
Ironman 70.3 — серия международных соревнований по триатлону, проводимая Всемирной корпорацией триатлона. В России мероприятие состоится впервые при поддержке государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и «Лиги героев». Изначально его планировали провести в 2020 году, однако из-за эпидемиологической ситуации соревнования перенесли на 2021 год.
Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский ранее сообщал, что власти города согласовали с Роспотребнадзором проведение данного мероприятия, все его участники вакцинированы от коронавируса или предоставили отрицательный результат ПЦР-теста, однако из-за действующих в городе ограничений зрители не смогут посетить соревнования, желающие могут посмотреть трансляцию.