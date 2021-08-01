Курган, 1 августа, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 1 августа подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 47 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 132 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 1 августа выявлено 26 028 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 1 августа вылечились 23 584 человека, скончались 495 пациентов с COVID-19.