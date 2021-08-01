Москва, , 14:07 — REGNUM Партия «Единая Россия» подала в Центризбирком документы для регистрации федерального списка кандидатов. ЦИК рассмотрит документы в течение 10 дней

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Согласно установленному порядку, партия предоставила в ЦИК данные об изменении в ранее представленные документы, а также бумаги, подтверждающие открытие специального избирательного счета.

После регистрации списка кандидаты от «Единой России» в полном объеме получат все права и обязанности, которые установлены для зарегистрированных кандидатов.

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