Манчестер, Великобритания, 1 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Сити» может продать своего португальского хавбека Бернарду Силва из-за покупки полузащитника команды «Астон Вилла» Джека Грилиша. Об этом 1 августа сообщает The Telegraph.

Манчестер сити

По информации источника, из-за этой покупки будущее другого хавбека «горожан» Рахима Стерлинга также находится под вопросом, так как он ранее играл на позиции, на которую планируется поставить Гриллиша.

При этом накануне стало известно, что «Астон Вилла» готова принять предложение «МС» в размере €117 млн о переходе своего игрока.

Отметим, в случае перехода Гриллиша за вышеназванную сумму это станет рекордной суммой трансфера для английской Премьер-лиги. Ранее рекордсменом был французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, переход которого в 2016 году обошелся английской команде в £89 млн (более €100 млн).