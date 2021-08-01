Солнечногорск, Московская область, 1 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» рассчитывает получить большинство в Государственной Думе по итогам выборов в сентябре, заявил руководитель думской фракции единороссов Сергей Неверов в кулуарах молодежного форума «Территория смыслов».

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Неверов

«Мы рассчитываем на поддержку наших граждан, а результат — это большинство в Государственной думе», — сказал он, отвечая на вопрос, какой результат выборов будет расцениваться партией как победа. Неверов не стал уточнять, о каком большинстве идет речь — простом (50% мандатов + 1) или конституционном (2/3).

«Ну чего мы будем сейчас считать, прогнозировать — нужно работать с людьми, обсуждать те проблемы, которые есть, предлагать решения», — отметил политик.

По его словам, у единороссов нет конкретных целевых показателей.

«Целевые показатели — это у коммунистов, у них вечно там планы. У нас целевые показатели — это чтобы в нашей стране все было хорошо, люди жили лучше и страна развивалась», — добавил он.

Отвечая на вопрос, будет ли партия расценивать отсутствие конституционного большинства как поражение, Сергей Неверов вновь сослался на важность поддержки граждан.

«Причем здесь поражение? Это ваша субъективная оценка и мнение», — отметил единоросс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва пройдут 17, 18 и 19 сентября.