Вашингтон, 1 августа, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Актёрский состав нового фильма режиссёра Уэса Андерсона пополнился двукратным обладателем премии «Оскар» Томом Хэнксом. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Том Хэнкс

Главные роли в новом фильме Андерсона исполнят Эдриен Броуди, Билл Мюррей и Тильда Суинтон. Подробности проекта и даже название нового фильма не раскрываются.

По данным The Hollywood Reporter, роль Тома Хэнкса в фильме Андерсона будет небольшой. Однако роль станет знаковой — Хэнкс сыграет в фильме Андерсона впервые.

Съёмки нового фильма Андерсона будут проходить в Испании. В настоящее время ведётся строительство декорация для фильма в городе Чинчон.

Осенью 2021 года в прокат выйдет десятая режиссёрская работа Уэса Андерсона «Французский вестник». Первый показ фильма состоялся 12 июля в рамках 74-го Каннского кинофестиваля.