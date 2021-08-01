1 августа 2021 | Время чтения 7 мин

Анатолий Кошкин, , 15:14 — REGNUM Итак, в Японии не оценили обещанные президентом РФ Владимиром Путиным «беспрецедентные» условия работы на российских Курильских островах. Более того, направление президентом на острова председателя правительства РФ Михаила Мишустина было использовано Токио для нагнетания ситуации, приведения ее на грань дипломатического скандала. Ибо срочный вызов российского посла в МИД Японии для вручения ноты протеста и озвучивания бескомпромиссной позиции японского правительства по поводу отказа подписывать мирный договор без «возвращения» Курил не столь частый демарш. Он должен продемонстрировать сильное недовольство официального Токио самим фактом прибытия главы правительства России на территорию, которую вот уже 12 лет в Японии законодательно считают «своей».

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

На сей раз «зеркально» ответила и Москва. В МИД РФ был вызван посол Японии в России, которому для передачи японскому правительству был заявлен «решительный протест в связи с предпринятыми официальным Токио в последние дни недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к нашей стране».

«Настойчиво призвали партнеров не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях и вернуться к выполнению ранее достигнутых договоренностей лидеров о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень через всестороннее развитие торгово-экономического сотрудничества, выстраивание мер доверия в сфере безопасности, сближение позиций в международных делах», — сообщили в МИД РФ.

Михаил Мишустин во время посещения Курильских островов Government.ru

Российская сторона отвергла протест Токио как неприемлемый, что еще больше возбудило японское руководство. Как сообщалось, участники совместного заседания комитета по внешней политике и других структур правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) потребовали проведения в «срочном порядке» встречи между президентом В. Путиным и японским премьер-министром Ё. Сугой.

«Необходимо заявить российской стороне, что мы не только протестуем (против поездки Мишустина на Итуруп), но и переполнены яростью, а также четко указать на недопустимость произошедшего», — заявил глава специального комитета ЛДП по вопросам территорий Ёситака Синдо.

В связи с этим хотелось бы напомнить «разъярившимся» японцам о том, как решался вопрос о территориальных итогах Второй мировой войны, кстати, развязанной, как не без оснований считают в Пекине, именно Японией ее нападением 7 июля 1937 года на Китай. А перед этим в 1931 году была совершена вооруженная аннексия японской армией трех северо-восточных провинций Китая, именовавшихся тогда Маньчжурией.

Вопреки утверждениям японских пропагандистов о том, что Москва в предвоенные и военные годы не претендовала на Курильские острова и Иосиф Сталин воспользовался моментом в конце войны для того, чтобы «прихватить» все Курилы, в действительности японское правительство еще в 1940 году было поставлено в известность о намерении Советского Союза вернуть ранее принадлежащие Российской империи острова.

18 ноября 1940 года во время очередной беседы с послом Японии в СССР Ёсицугу Татэкавой нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов по согласованию со Сталиным изложил суть сделанного ранее предложения о желательности для советской стороны «получить компенсации» в случае заключения с Японией политического соглашения. Было указано, что общественное мнение в СССР вопрос о заключении пакта о ненападении с Японией будет связывать с вопросом о возвращении утраченных ранее территорий — Южного Сахалина и Курильских островов. Было заявлено, что если Япония не готова к постановке этих вопросов, то было бы целесообразно говорить о заключении пакта не о ненападении, а о нейтралитете, не предусматривающего разрешения территориальных проблем. Советское руководство настаивало также на подписании протокола о ликвидации японских концессий на Северном Сахалине.

Ёсицугу Татэкава (в центре)

Зная об этих претензиях Москвы, японское правительство, желая не допустить вступления СССР в войну против Японии летом 1945 года, было готово по собственной инициативе вернуть Советскому Союзу Южный Сахалин и Курильские острова. В 90-е годы японские журналисты разыскали и опубликовали документ, согласно которому японское правительство за невступление СССР в войну готово было пожертвовать и островом Хоккайдо, на который советские руководители не претендовали.

В первые послевоенные годы ни у кого в Японии не было и мыслей требовать от Советского Союза «вернуть Курилы». Японское правительство как должное восприняло согласованный с Вашингтоном меморандум № 677/1 главнокомандующего оккупационными войсками в Японии американского генерала Дугласа Макартура от 29 января 1946 года, в котором из территории Японии были исключены Курильские острова (острова Тисима), группа островов Хабомаи (Хапомандзё) и остров Шикотан. Возражать Токио не мог, ибо такое изъятие было предусмотрено Потсдамской декларацией, на условиях которой японское правительство безоговорочно капитулировало 2 сентября 1945 года.

Дуглас Макартур и император Японии Хирохито

Статья 8-я Потсдамской декларации гласит: «Условия Каирской декларации будут выполнены, и японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем». «Менее крупные острова», в том числе все Курилы, и были перечислены в меморандуме Макартура императорскому правительству Японии. Так что, выдвигая территориальные требования к СССР, а теперь к России, Япония и поддерживающие ее притязания на российские земли США идут на сознательное нарушение условий безоговорочной капитуляции.

Придуманный в 60-е годы в МИД Японии нелепый термин «северные территории» используется для обозначения островов, на которые, вопреки документам военного и послевоенного времени, стало предъявлять претензии японское правительство. Этот «термин» понадобился для того, чтобы искусственно вычленить южнокурильские острова из состава Курильского архипелага, от которого Япония торжественно отказалась, подписав Сан-Францисский мирный договор 1951 года. Как известно, в России считают использование данного «термина» неприемлемым.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разъяснял: «…Вопросы суверенитета над островами не обсуждаются, это — территория Российской Федерации, (мы) обратили внимание на то, что в законодательстве Японии эти острова обозначены как «северные территории», что, конечно же, неприемлемо для Российской Федерации».

Сергей Лавров Mid.ru

Российские руководители не раз заявляли, что желают вести с японским правительством переговоры не о принадлежности Курильских островов, что запрещено Конституцией РФ и на которые не распространяются оговорки о переговорах о «демаркации, делимитации и редемаркации» российских границ, а о заключении российско-японского мирного договора. Заметим, что в отличие от российской стороны японское правительство требует от Москвы под видом «переговоров о мирном договоре» главным образом обсуждения вопросов принадлежности «северных территорий». Ибо все другие вопросы послевоенного урегулирования, включая прекращение состояния войны и установление дипломатических и иных отношений, отражены в подписанной правительствами и ратифицированной парламентами двух стран 65 лет назад «Совместной советско-японской декларации».

Можно не сомневаться, что требование однопартийцев к премьеру Суге в «срочном порядке» встретиться с президентом Путиным продиктовано намерением осудить Москву за посещение Мишустиным Итурупа и продолжать навязывать обсуждение «территориальной проблемы». Требования встречи для репримандов в адрес российского руководства едва ли найдет понимание в Москве. Тем более что, как было недавно подтверждено главой российского МИД, для России «территориального вопроса» не существует.

Нетрудно догадаться, что «срочная встреча» с В. Путиным и демонстрация на переговорах с ним «жесткой позиции» по Курилам нужны Суге и ЛДП для получения политических очков на предстоящих в октябре сего года всеобщих парламентских выборах. Да и лично Суге, который, несмотря на весьма низкие рейтинги поддержки народа, похоже, все же планирует выставить свою кандидатуру на сентябрьских выборах председателя ЛДП, который автоматически становится премьер-министром.

Владимир Путин в Японии Kremlin.ru

Выборы предстоят и в России. Едва ли согласие Кремля вновь терпеливо выслушивать нравоучения и необоснованные претензии от японского премьера и продолжение тщетных попыток вовлекать Японию в экономическое сотрудничество, в том числе на Курилах, пойдут на пользу проправительственной партии. Тем более что президент РФ включил в первую пятерку избирательного списка партии «Единая Россия» ответственного за такие переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова…