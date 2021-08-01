1 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Мирослава Романенко, , 14:28 — REGNUM Депутат украинского парламента от фракции «Слуга народа», спортсмен Василий Вирастюк опубликовал в социальной сети Facebook фотографию провокационного характера. На фотографии спортсмен запечатлен в боевой стойке. Сам же снимок был подписан следующим образом: «Попробуй ему сказать, что ты за то, чтобы русский стал вторым государственным языком». По словам Вирастюка, фотография на его странице набрала больше всего «лайков» и впервые была им опубликована в 2013 году. Политик порекомендовал тем, кому не нравится его пост или фотография, «самоликвидироваться».

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление депутата Рады обсудили в социальной сети Facebook на его на странице, а также на странице украинского журналиста Дмитрия Васильца. Многие обрушились с критикой на украинского спортсмена, недавно ставшего депутатом.

«А что скажете по снижению тарифов ЖКХ? Есть предложения? Или природа наградила количеством ума, достаточным лишь тупые картинки постить?» — поинтересовался у Вирастюка украинский политолог Александр Скубченко.

«Да хоть что, сколько людей в Украине говорит и думает по-русски, ну не изменить. Так исторически сложилось. Тем более силой ничего не изменить. Глупо», — отметила Alla Grigoryevna.

«Василий, вы, видимо, по простоте душевной не отслеживаете последние политические тренды. Сейчас делают акцент на том, что объединяет. Размещая подобный бред, вы делаете медвежью услугу как самой партии, за которую большой процент дали именно русскоязычные украинцы, так и президенту Зеленскому, в частности, где ситуация аналогична. Вот если бы вы были депутатом от «Европейской солидарности» или маргинальной партии «Голос», тогда да, такая риторика была бы естественной и уместной и не так дебильно бы выглядела…» — пишет Евгений Х.

Василий Вирастюк Facebook.com/vasyl.virastyuk

«Вы пытаетесь своим видом напугать русскоязычных. Думаю, не очень получилось», — отреагировал Александр М.

«Позор. Впрочем, уже не удивляешься. Все «зелёные слуги» (депутаты партии «Слуга народа». — М. Р.) — это самая главная ошибка страны. Как и Зеленский», — пишет Ольга Г.

«Боже, дядька. Ты же… был кумиром многих в Украине. На что ты променял народную любовь? Надеюсь, сумма денежного вознаграждения для тебя оправдает общенародное презрение», — написал Владислав В.

«Вася Вирастюк решил, что коль он теперь целый «депутат» — время разжигать рознь и продолжить дискриминацию русскоязычных украинцев. Мне кажется, лучшее, что может сделать этот Васька на посту «слуги чужого народа», это действительно «самоликвидироваться». С такими «политиками» очень скоро от Украины останется пара хуторов. Хуже «соросни» во власти может быть только подобный идиот», — написал на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Дмитрий Василец.

«Не останется, а уже осталась пара хуторов. Не нужно зря обманываться. Остались, увы, лишь вопросы официального развода и дележа «имущества»… Всё как всегда в семьях… Одни разводятся полюбовно, тихо и мирно, а другие со скандалами, драками, войнами, на радость и смех соседям и окружающим. А Вирастюк… ну что вы с франковского (уроженец города Ивано-Франковска, Западная Украина. — М. Р.) хотели», — отметил Ярослав Т.

«Вот рагуль. А ведь когда-то считался уважаемым человеком», — отреагировал Юрий С.

«Иногда лучше промолчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения»… Ну почему спортсменов так тянет остаться в памяти людей не хорошими любимыми спортсменами, а плохими ненавидимыми политиками?..» — недоумевает Игорь К.

Боевики украинских националистических формирований Mvs.gov.ua

«Повторяет ошибки Кличко. Надо было оставаться в спорте. Оба сохранили бы и лицо, и уважение», — добавил Rory L.

«Такое впечатление, что он может что-то умное сказать. На хрен он кому-то нужен, пусть живет со своим мнением, но не навязывает его другим», — отреагировал Дмитрий Н.

«Ещё один с отбитым мозгом. Хотя, наверное, дело не в мозгах. Главное, держать свой поганый нос по ветру для достижения материального благополучия», — написал Александр Б.

«Действительно, неактуально. Проблема языка, национальной идентичности уже не стоит. Нынешняя проблема — это место человека в мире и нужен ли он вообще. Если человек способен превращаться в полное ничтожество, ничего не значащее, то, наверное, не нужен», — пишет Ксения П.

«Апологет насильственной тотальной украинизации быкует. Без русского языка существование Украины в нынешних её границах невозможно, рассыплется, как карточный домик», — отметил Николай С.

«Коренной язык Украины — русский, рагули пусть говорят, на каком хотят. Васе — протеиновый коктейль, и всем добра», — отреагировал David N.

«Все, кто приходит к украинскому корыту, у всех глаза заплывают деньгами. Все умело переобуваются, одевают вышиванку», — подытожил Roman M.

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