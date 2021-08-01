Салехард, 1 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом. При этом 15 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 1 августа региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 130 новых случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 1 августа 43 757 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 41 583 человека, 480 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека более, чем днём ранее).