Пекин, 1 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Китайская компания Xiaomi впервые вышла на второе место в мире по объёму поставок смартфонов по итогам второго квартала 2021 года. Об этом сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на данные исследовательской компании IDC.

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В период с апреля по июнь текущего года Xiaomi отгрузила 53,1 млн смартфонов, что на 86,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Это позволило китайской компании выйти на второе место по поставкам с долей рынка 16,9%. При этом на домашнем рынке Xiaomi уступает двум другим китайским производителям: Vivo и Oppo.

Лидерство по итогам второго квартал сохранил южнокорейский производитель Samsung с долей рынка 18,8%. Третью строчку заняла американская компания Apple с долей рынка в 14,1%.

Взрывной рост поставок смартфонов Xiaomi последовал за падением продаж устройств другой китайской компании — Huawei. Эта компания была вторым в мире поставщиком смартфонов до введения санкций правительством США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года Xiaomi стала лидером по поставкам смартфонов в России.