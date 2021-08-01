Москва, 1 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что грузовые беспилотные автомобили по трассе М-11 «Нева» планируется запустить уже в первом квартале 2024 года. Об этом Белоусов заявил в интервью телеканалу «Россия — 1».

Цитата из к/ф «Максимальное ускорение». Реж. Стивен Кинг. 1986. США Грузовик

По словам Белоусова, идея правительства состоит в том, чтобы форсировать внедрение беспилотного автотранспорта. Если все удастся, то уже в первом квартале 2024 года беспилотные грузовые автомобили будут курсировать по трассе М-11 «Нева».

«Если говорить про беспилотники на дорогах, идея состоит в том, чтобы запустить в первом квартале 2024 года по трассе М-11 движение беспилотной перевозки грузов, не людей, только грузов», — сказал Белоусов.

При этом он уточнил, что человек в кабине такого автомобиля все равно будет присутствовать, но он не будет управлять автомобилем — только на случай аварийной ситуации.

Правительство придерживается принципиальной позиции, что грузовые беспилотники будут двигаться в общем автомобильном потоке, так как делать под них выделенные полосы слишком дорого.