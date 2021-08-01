Москва, 1 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков проведет поединок с американским спортсменом Энтони Джонсоном на турнире Bellator, который состоится 16 октября в Финиксе (штат Аризона). Об этом 1 августа сообщает пресс-служба организации Bellator на своей странице в соцсети Instagram.

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При этом отмечается, что поединок с участие Немкова и Джонсона станет полуфиналом Гран-при Bellator, а в другом полуфинальном поединке выступят представители США Райан Бэйдер и Кори Андерсон.

Отметим, в настоящее время 29-летний Вадим Немков является чемпионом организации Bellator в полутяжелом весе. В его активе 13 побед (11 — досрочно) при двух поражениях.