Солнечногорск, Московская область, 1 августа, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов опроверг, что партия выступает против вакцинации от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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"Позиция простая: прививаться нужно, но заставлять, принуждать, увольнять за это (отказ от вакцинации), оставлять без зарплаты нельзя», — заявил Миронов в ходе молодежного форума «Территория смыслов».

Он сообщил, что несмотря на высокий титр антител уже сделал первую часть прививки вакциной «Спутник V».

«17 августа у меня вторая будет вакцина. Но я убежден, если есть противопоказания, есть предубеждения, принуждать нельзя, но вакцинироваться нужно», — подчеркнул Миронов.