Солнечногорск, Московская область, 1 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов объяснил свою категорическую позицию против огульной вакцинации от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы — все новости»

"Сегодня народ, власть, которая десять раз его обманула, обобрала… ей не доверяют, отсюда и большая проблема. Но когда приходят и говорят: давайте вам еще укол сделаем хоть где, хоть в сортире — еще один фактор», — заявил Зюганов в ходе молодежного форума «Территория смыслов».

При вакцинации населения необходимо выполнять условия, которые определяют ученые и врачи, а не администраторы, уверен парламентарий.

То, что происходит сейчас, по его мнению, «это недопустимый произвол».

«А произвол всегда ведет к жесткому протесту», — полагает Зюганов.

Читайте также:Ученые предположили появление штамма с повышенной смертностью от COVID-19