1 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях Украины отреагировали на ответ бывшего украинского президента Петра Порошенко на тезис президента России Владимира Путина о едином народе.

Оксана Переможенко, , 13:48 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что отличает русский народ от украинского народа. Об этом он сообщил в своей статье для польского издания Gazeta Wyborcza, опубликованной 31 июля.

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нас отличают не только собственный исторический опыт, язык, песни и танцы или кухня, но и политическая культура, отношение к правам и свободам человека, геополитические ориентации, осознанное и глубоко укоренившееся чувство причастности к европейской цивилизации», — отметил Порошенко.

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Заявление украинского политика обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» читатели издания «Шарий.net». Многие выразили несогласие с доводами Порошенко, также отметив, что на Украине проживают русские, которых пытаются насильно украинизировать.

«И дефективные президенты», — добавил к перечисленному Петром Порошенко Андрей Б.

«Я так понимаю, что если возьмем африканца или китайца, нарядим в вышиванку, научим танцевать и говорить на украинском, он уже украинец по всем признакам», — пришел к выводу Максим Р.

«Все время между всеми народами и странами были, есть и будут различные отличия, но это не мешает многим быть людьми и не осуждать их за различные отличия. Главное — быть человеком», — написал Алексей Т.

Пётр Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Прошло то время, когда можно было говорить от имени народа, надеюсь больше не вернётся, так что говори за себя, а мы как-нибудь сами разберёмся, с кем мы одной крови, но не с Порошенко точно», — отреагировал Александр Л.

«И ведь все по фэн-шуй, дождался реакции Банковой (администрации действующего президента. — О. П.), оценил реакцию и тут выдал», — отметил D Alex I.

«О какой свободе вероисповедания это дерьмо гундосит? Неужели оно думает, что народ забудет, как принудительно загоняли в томас-стойло, а во многих селах и с дубинками, и с мордобоями, поджогами…» — отреагировала Дарья Д.

«Украинцы — это русские, только одинокие и пропущенные через мясорубку издевательских экспериментов. Увы, да. Жить в спертой атмосфере социальной шизофрении, считать своим родным язык каких-то тернопольцев, каждый день видеть просто дураков и общаться с ними (с Украины последние десятки лет шла и идет дичайшая эмиграция более-менее здравомыслящих людей) — это тяжело. Уехав, люди в большинстве своем «выздоравливают», — написал Пётр И.

«Европейцы, Господи. Когда в Москве и Петербурге давно балы давали, эти «европейцы» шароварами зады еще вытирали. А по узнаваемости в мире украинцы самые безликие. Даже у румынов есть Граф Дракула, а у этих вообще ничего нет», — пишет Максим П.

«В России чуть ли не в каждой губернии свои песни и пляски, и свой диалект. По этой причине считать всех разными народами и поделить на отдельные государства, что ли? Чтоб перебить поодиночке?» — недоумевает Лариса Борисовна.

Фигура украинца у ресторана Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Русские на Украине — это люди, изнасилованные тупой украинизацией и бандеризацией. Уже почти 100 лет продолжается этот процесс. Спасибо генсекам и нынешним незалежным украинизаторам», — добавил Олег Г.

«Сформировавшаяся политическая нация возрастом 30 лет, внутри которой идёт гражданская война. Браво», — подытожил Dimitrie M.

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