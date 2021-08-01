Калуга, 1 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 139 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 1августа. Днём ранее, 31июля, в регионе было зарегистрировано 138 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 41 тыс. 287 человек, 38 тыс. 587 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 477 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.