1 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова кандидата в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС, которая пригрозила России санкциями в случае использования газопровода «Северный поток — 2» против Украины.

Тимур Кондратьев, , 13:48 — REGNUM Заявление кандидата в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армина Лашета, в котором он пригрозил России санкциями в случае использования газопровода «Северный поток — 2» против Украины, стало поводом для бурной реакции среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 1 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Германия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

"Бла-бла. Явно обычный дешевый популизм, и ничего более. А русофобы при этом визжат, что это у нас врагов ищут и придумывают. Хотя мы видим, как их хозяева на Западе постоянно разыгрывают эту карту перед избирателями», — пишет Дмитрий Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что требования немецких политиков к России выглядят совершено нелогичными и попросту противоречат банальным экономическим интересам нашей страны.

Армин Лашет Raimond Spekking

«Странная логика! Если я развиваю собственный бизнес, то почему меня должны интересовать проблемы бездарного соседа?» — задаётся вопросом Станислав Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что Германия и сама принимает активное участие в строительстве «Северного потока — 2», так что если давление будет оказываться на Украину, то оно будет осуществляться как со стороны России, так и со стороны ФРГ.

«Северный поток — 2» строила также и немецкая компания. Думайте, прежде чем кукарекать. Не нравится — топите дровами или покупайте американский газ втридорога. Но тогда забудьте о росте своей экономики!» — указывает Николай Р.

Часть людей считает, что политическая ситуация в Германии переходит все разумные пределы и вскоре России будет попросту не с кем вести адекватный диалог.

«Мир идиотов! Россия снабжает газом немцев годами, а они осмеливаются угрожать нам? И как с такими хамами вообще можно будет строить диалог? Кроме Меркель, в Германии мало кто хочет нормальной жизни для России и ФРГ. Все хотят развязать войну против нашей страны», — считает Master U.

Ряд пользователей указывает на то, что в случае введения новых санкций России следует дать Германии понять, что дальше так продолжаться не может.

«Надо Германию подержать на «диете»! Потом посмотрим, как они будут диктовать нам условия. Понятно, что экономические потери будут неизбежны, но, к сожалению, не народ решает, как реализуется «народное достояние», — отмечает Julia S.

Отдельные комментаторы отмечают, что ситуация с санкциями против России выглядит уже совершенно абсурдной и не поддающейся какой-либо разумной оценке.

«Становится интереснее с каждым днём. Ведёт ли какое-нибудь ведомство список всех санкций против нас? И сами накладыватели помнят самые первые санкции? Это же уже просто глупо выглядит. Зачем этот идиотизм продолжают поддерживать?» — задаётся вопросом Галина К.

Напомним, 1 августа кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет в интервью польской газете Rzeczpospolita пригрозил России санкциями в случае использования газопровода «Северный поток — 2» против Украины.