Москва, 1 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Свое приветствие участникам и организаторам международных соревнований по триатлону Ironman, впервые проходящим в Санкт-Петербурге, направил президент России Владимир Путин. Соответствующая телеграмма 1 августа обнародована на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Путин

«Мы по праву гордимся яркими победами и рекордами наших атлетов на крупных, авторитетных соревнованиях, активно развиваем спорт высших достижений и массовое физкультурное движение, деятельно участвуем в реализации международных проектов, направленных на популяризацию ценностей здорового образа жизни», — говорится в опубликованном послании российского лидера.

Также он отметил, что гонка IRONMAN, или «Железный человек», впервые проводится в России и в этом смысле, как указал Путин, является символичным то, что так называют и победителей этого зрелищного, динамичного турнира, который до конца могут пройти только самые быстрые, крепкие и выносливые.

«Уверен, что нынешние состязания станут значимым и по-настоящему большим событием, будут способствовать росту популярности триатлона в России. Желаю участникам успехов и удачи, а зрителям — позитивных и незабываемых впечатлений», — заключается в сообщении главы Российского госудасртва.

Отметим, Ironman 70.3 являются серия международных соревнований по триатлону, которые проводит Всемирная корпорация триатлона. В России впервые состоятся эти соревнования.