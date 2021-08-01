Тюмень, 1 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 282 случая заражения коронавирусом. Об этом 1 августа сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 280 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 1 августа коронавирусом заразились 46 842 человека, выздоровели 43 444 человека, скончались 986 пациентов с COVID-19 (на десять человек больше, чем днём ранее).