1 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 13:48 — REGNUM Сбор ветеранов 20-й дивизии СС, признанной преступной организацией по решению Нюрнбергского трибунала, который состоялся в Эстонии, вызвал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 1 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Эстонские эсэсовцы сдаются в плен. 1945

"Надо их провести по концентрационным лагерям, пусть посмотрят, к чему их предыдущие слёты привели. И если после этого они так же будут собираться, то очевидно, что таких надо приравнять к убийцам, исповедующим идеологию ненависти», — считает Constantin K.

Эстонские эсэсовцы

Многие пользователи шокированы, что в близкой к нам территориально Эстонии открыто чтут нацистских преступников. Граждане убеждены, что здоровое общество не допустило бы такого.

«Твари! В своих же стреляли, будучи на стороне немцев. Как при таком раскладе эстонцы в принципе такое допускают? Совсем голову потеряли?!» — задаётся вопросом Константин Р.

Эстонские эсэсовцы

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия сама пытается не замечать откровенного роста популярности нацистов на территории соседней Эстонии. Иначе как объяснить тот факт, что товарооборот между странами растёт, а не сокращается?

«А тем временем в 2020 году товарооборот России с Эстонией составил 3 076 580 989 долл. США, увеличившись на 4,81% по сравнению с 2019 годом. Спрашивается, зачем вести торговлю со страной, в которой вольготно чувствуют себя фашисты. Где логика у наших российских властей?» — пишет Коля Н.

Советские военнопленные — жертвы эстонских коллаборационистов

Часть людей считает, что властям России пора взять на себя ответственность за борьбу с распространением человеконенавистнической идеологии на территории Восточной Европы. К примеру, данный вопрос можно было бы поднять в стенах ООН.

«Российская Федерация могла бы в ООН поднять вопрос о выполнении решений Нюрнбергских трибуналов, поставив вопрос о том, чтут ли Штаты своего президента Рузвельта и его действия, одного из великой тройки, выигравшей Вторую мировую войну. А так, сплошные Фамусовы», — указывает Сергей О.

Современный памятник эстонским эсэсовцам Sirujs Enobs

Ряд пользователей указывает на то, что старых нацистов жалеть не надо, их необходимо вновь начать преследовать, потому что, судя по всему, они так и не раскаялись в своих преступлениях против человечества.

«Ветеранов 20-й дивизии СС, признанной преступной организацией по решению Нюрнбергского трибунала, надо вновь отправить в каталажку! Нацизм никто не реабилитировал, и им нельзя было поднимать своей головы», — поделился своим мнением Александр К.

Чествование эсэсоцев в современной Эстонии Petri Krohn

Отдельные комментаторы отмечают, что среди собравшихся не так уж и много настоящих нацистов.

«Да какие там эсэсовцы? Кучка поклонников ублюдков, унесших жизни миллионов и миллионов ни в чём не повинных людей. Их специально организовали и держат, чтобы в нужный момент натравить на Россию. Сами эти нацисты ни на что уже не способны», — пишет Олег Е.

Напомним, 31 июля в Эстонии прошёл ежегодный сбор ветеранов 20-й дивизии СС, признанной преступной организацией по решению Нюрнбергского трибунала.