Вашингтон, 1 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Счётная палата США отклонила протест компании Blue Origin по поводу контракта американского аэрокосмического агентства NASA и компании SpaceX на разработку лунного модуля. Об этом сообщает пресс-служба счётной палаты США.

PilotBrent NASA

В апреле 2021 года NASA объявило итоги конкурса на разработку посадочного модуля для лунной программы «Артемида». Победителем была признана компания SpaceX, получившая контра на сумму около 2,94 млрд.

Руководство компании Blue Origin, также участвовавшей в конкурсе на разработку посадочного модуля, не согласилось с решением NASA. В компании посчитали, что этот контракт расширит монополию SpaceX в сфере космических программ.

Представители Blue Origin подали соответствующую жалобу в счётную палату США, после чего NASA приостановило контракт со SpaceX. После изучения обстоятельств сделки в ведомстве пришли к выводу, что космическое агентство не нарушило американских законов о государственных закупках и отклонили жалобу Blue Origin.