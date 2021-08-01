Солнечногорск, Московская область, 1 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предостерег от государственного регулирования цен, такая мера может быть только временной, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

QuoteInspector Рост цен

«Можно регулировать цены — временно. Но закон экономики: начнется сокращение производства, и у вас ничего не будет», — заявил Жириновский в ходе молодежного форума «Территория смыслов».

Он призвал открыть так называемые колхозные рынки для всех желающих торговать сельхозпродукцией.

«Откройте рынки для всех, но мешают — закрывают, потому что мафии хочется выше цены, чтобы больше зарабатывать. Кто мешает ударить по рукам?» — рассуждает он.