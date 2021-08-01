Москва, 1 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Российской Федерации выявлено 22 804 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что 22 804 новых случая заражения выявлены во всех 85 регионах России. При этом 8,6% новых случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 789 человек. Выздороветь от COVID-19 смогли 17 271 человек.

В Москве суточный прирост случаев заражения коронавирусом снижается — 2485 случаев за сутки (накануне было 3514). В Санкт-Петербурге — 1911 случаев, в Московской области — 1658 случаев.